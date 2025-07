Acidente entre viaturas do GIRO da Polícia Militar e carro é registrado em bairro de Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quinta-feira, 10 de julho, um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas da Companhia GIRO da Polícia Militar foi registrado no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. O caso ocorreu por volta das 11h30, quando os militares trafegavam em patrulhamento de rotina pela região.

Segundo informações preliminares, ao chegarem a um dos cruzamentos do bairro, os policiais foram surpreendidos por um carro que avançou e colidiu com as motos, derrubando os dois agentes. Uma viatura da Companhia de Policiamento de Trânsito foi acionada para atender a ocorrência e realizar os procedimentos legais no local.

Apesar do impacto, não houve feridos graves. Os dois policiais sofreram apenas escoriações leves, e o acidente resultou em danos materiais tanto nas motocicletas quanto no veículo envolvido.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito. A Polícia Militar não informou se o condutor do carro permaneceu no local ou se prestou esclarecimentos.

Veja o vídeo: