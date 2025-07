Acompanhe a transmissão ao vivo da Expoacre Juruá pelo ContilNet e Orna; veja como assistir

A Expoacre Juruá, que ocorrerá entre os dias 1º e 6 de julho, promete ser um evento grandioso em Cruzeiro do Sul, e a Orna Audiovisual, junto ao ContilNet, já se prepara para a maior cobertura ao vivo da história do festival. A transmissão contará com seis noites repletas de atrações musicais e emocionantes rodeios.

Os jornalistas Everton Damasceno e Matheus Mello, que é o editor-chefe do site, estarão à frente da programação, acompanhados pela influenciadora Ludmilla Cavalcante. Durante o evento, as ruas do parque de exposições ganharão vida com a irreverência dos repórteres Pedro Schattat, Jonas Machado e José Halif, que realizarão entrevistas dinâmicas e interações divertidas com o público presente.

A equipe de cobertura contará ainda com influenciadores locais, como Giovana Freire, Narjara Lima, Sandy Monteiro, Clis Souza, Igor Rezende, Elvis Martins, Luiz Albuquerque e Mateus Souza, que se juntarão à festa diretamente da capital do Juruá. De Rio Branco, a equipe será reforçada por Edmirk Herculano, Juliana Vellegas, Iasmyne Sampaio e Jamila Roysal.

Além de entrevistas com autoridades, políticos e empresários que marcarão presença na feira, o público poderá acompanhar toda a cobertura ao vivo na página do ContilNet no YouTube, bem como pela TV Rio Branco, no canal 8.1.