Acre adere à 1ª edição do CNU dos professores: entenda como será aplicado no Estado

O Acre confirmou a adesão à primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), também conhecida como o “CNU dos professores”, porém, o exame não será utilizado para realização de concurso público no estado. A informação foi confirmada pelo secretário de Educação do Acre (SEE), Aberson Carvalho, em entrevista ao ContilNet, nesta quarta-feira (23).

Segundo o gestor, o governo decidiu utilizar a avaliação exclusivamente como critério para processos seletivos simplificados, com o objetivo de formar um banco de dados para contratações temporárias. A medida contempla apenas vagas na zona urbana, ficando de fora os cargos em áreas rurais e indígenas.

“Aderimos ao PND, mas só para processo seletivo simplificado e como banco de dados. Só as vagas para a cidade serão contempladas. Campo e indígena não serão contemplados pelo PND”, explicou Aberson.

A declaração esclarece uma dúvida comum entre os profissionais da educação. O secretário reforçou que o PND não será utilizado como concurso público.

“O PND não tem a ver com concurso público. São coisas diferentes. As vagas que serão ocupadas pelo PND são temporárias”, completou.

O que é o PND?

A Prova Nacional Docente (PND) é uma avaliação unificada criada pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de selecionar professores para a educação básica em todo o país. Em sua primeira edição, a prova funcionará de forma semelhante ao Concurso Nacional Unificado (CNU), promovendo uma seleção padronizada para cargos da rede pública de ensino.

No entanto, cada estado ou município tem liberdade para decidir como utilizar os resultados. No caso do Acre, a escolha foi pelo uso exclusivo para contratações temporárias em áreas urbanas, com o resultado servindo como referência para processos seletivos futuros, sem implicações em concursos efetivos.

As inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) estão abertas até sexta-feira (25). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo Sistema PND, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). É necessário preencher os dados solicitados, escolher o município para fazer a prova e confirmar a inscrição.