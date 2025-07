Acre aplicou mais de 4 mil vacinas contra o sarampo durante Dia D nos municípios

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra o sarampo, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e com apoio do Ministério da Saúde, realizou no último dia 15 de julho o Dia D de vacinação em todos os 22 municípios do estado. A mobilização resultou na aplicação de 4.336 doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

A ação foi uma resposta preventiva ao cenário epidemiológico da região, após a Bolívia, país que faz fronteira com o Acre, declarar situação de emergência sanitária devido a um surto confirmado de sarampo. A circulação populacional entre os territórios aumentou a vulnerabilidade local, exigindo medidas imediatas para conter uma possível reintrodução do vírus.

Como parte da estratégia, o governo do Acre decretou no dia 17 de julho situação de emergência em saúde pública por 90 dias. O decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial, permite ampliar ações de vigilância, acelerar campanhas de vacinação e garantir resposta coordenada à ameaça sanitária.

“A vacinação não é apenas uma medida de proteção individual, mas um pacto coletivo pela saúde pública. O Dia D traz uma resposta estratégica e ágil, que só foi possível graças à união entre Estado, municípios e governo federal”, afirmou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A campanha teve como público-alvo crianças a partir dos 6 meses até adultos de 59 anos, com foco especial em pessoas com a caderneta de vacinação incompleta ou desatualizada. Equipes de saúde atuaram inclusive em áreas de difícil acesso para alcançar o maior número possível de moradores.

Entre os municípios com maior número de doses aplicadas estão Rio Branco (1.093), Cruzeiro do Sul (309), Feijó (292) e Marechal Thaumaturgo (291). Veja a lista completa por município: