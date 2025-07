Acre começa a aplicar nova vacina contra meningite em crianças de 12 meses; ENTENDA

A partir desta terça-feira (1), o Acre inicia a aplicação de uma nova vacina contra a meningite em crianças de 12 meses, conforme a ampliação estabelecida pelo Ministério da Saúde. Esta vacina oferece proteção contra um maior número de tipos da doença e estará disponível em todas as unidades de saúde do estado que realizam vacinação.

Para garantir que as crianças sejam imunizadas, os pais devem levar a criança até uma unidade de saúde, apresentando um documento de identificação e o cartão de vacinação.

O monitoramento do Ministério da Saúde revela que a cobertura vacinal contra a meningite no Acre é de aproximadamente 79,4% entre crianças com menos de um ano, enquanto a cobertura para crianças que já receberam a dose de reforço é de 87%.

A meningite é caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o sistema nervoso central e pode ser causada por diversos agentes, incluindo micro-organismos e alergias a medicamentos. Para atualizar o esquema vacinal, o ministério substituiu a vacina anterior, que protegia apenas contra o sorotipo C, pela nova vacina meningocócica ACWY, que oferece proteção contra mais sorotipos.

O novo esquema vacinal contra a meningite é o seguinte:

– 3 meses: 1ª dose – Meningocócica C (conjugada)

– 5 meses: 2ª dose – Meningocócica C (conjugada)

– 12 meses: Reforço – Meningocócica ACWY (conjugada)

Além disso, o governo federal destacou que já foram registrados mais de 4,4 mil casos confirmados de meningite em todo o país este ano, reforçando a urgência da vacinação.