Acre é a unidade federativa com o menor número de antenas 5G no Brasil

A tecnologia 5G completou três anos de implantação no Brasil, no último domingo (6), com mais de mil municípios com acesso à rede que oferece maior velocidade de tráfego, segundo balanço divulgado pela Conexis Brasil Digital, o sindicato das empresas de telecomunicações.

De acordo com o informativo, pelo menos 025 municípios brasileiros receberam a nova tecnologia, beneficiando e 47,2 milhões de clientes, nos últimos três anos.

A Conexis aponta ainda que o 5G está presente em cidades com maior número de habitantes, atingindo mais de 70% da população brasileira.

Conforme divulgado pela Agência Brasil, a primeira cidade a ter acesso à tecnologia foi Brasília, em 6 de julho de 2022, mas, São Paulo é o estado atualmente onde o 5G é mais numeroso, com o maior número de antenas e mais de 10,2 mil de estruturas, em 622 municípios, o equivalente a 25% do total do país.

Já o Acre é a unidade federativa com o menor número de antenas 5G no país, sendo apenas 169 instaladas em cinco cidades, em Rio Branco, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó e Manuel Urbano, com a capital tendo maior número de torres (98).

A tecnologia 5G oferece altas velocidades, baixa latência e capacidade de conectar múltiplos dispositivos simultaneamente, abrindo portas para avanços na indústria 4.0, telemedicina, agricultura de precisão e no mercado de Internet das Coisas (IoT).