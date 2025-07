Acre em foco: oportunidades em concursos públicos com salários de até R$ 34 mil

Os concursos no Acre estão a todo vapor! Há diversas oportunidades disponíveis nos municípios do estado, com remuneração que pode alcançar até R$ 34 mil. O Gran realizou um levantamento geral da situação dos concursos acreanos, e você pode conferir todas as informações nesta matéria.

Concursos com editais publicados

Concurso UFAC

Edital PF 2025

A Polícia Federal está com o certame em andamento, ofertando 1.000 vagas imediatas para os cargos de Agente, Escrivão, Perito, Papiloscopista e Delegado. As vagas serão preferencialmente nos estados da Amazônia Legal e em unidades de fronteira.

Concurso PF Polícia Federal Situação do concurso Edital publicado Banca organizadora Cebraspe Cargos Agente de Polícia, Escrivão, Delegado, Perito Criminal, Papiloscopista e Cargos Administrativos Escolaridade Nível superior Carreiras Policial Lotação Nacional Número de vagas 1.000 vagas Remuneração até R$ 26,8 mil Inscrições de 26/05/25 a 13/06/25 (prorrogado até 17/06/25) Taxa de inscrição de R$ 180,00 a R$ 250,00 Data da prova objetiva 27/07/25 Clique aqui para ver o edital completo da Policia federal

Concursos com banca em definição

Concurso Rio Branco AC

O edital do Concurso Rio Branco AC pode sair em breve! A Câmara de Rio Branco (AC) já iniciou o processo para contratação da banca organizadora, visando 15 vagas com remuneração de R$ 1.325,25 a R$ 11.488,57 (com base no último edital).

Concursos com comissão formada

Concurso ALEAC: Para ingresso na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com cargos de técnico, analista legislativo, consultor e outros (níveis médio e/ou superior), e remuneração de R$ 1,3 mil a R$ 3,2 mil.

concurso ALEAC Assembleia Legislativa do Estado do Acre Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos técnico, analista legislativo, consultor e outros Escolaridade Níveis médio e/ou superior Carreiras Legislativa e outras Lotação Estado do Acre Número de vagas A definir Remuneração de R$ 1,3 mil a R$ 3,2 mil

Concurso TCE AC: O Tribunal de Contas do Estado do Acre formou comissão para estudo de viabilidade de concurso para o cargo de Conselheiro-Substituto (nível superior).

Concurso TCE AC Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE AC Situação atual comissão formada Banca organizadora a definir Cargos Conselheiro-Substituto Escolaridade nível superior Carreiras controle Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração a definir

Concurso CRM AC: O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre está com comissão formada para concurso público, com remuneração de até R$ 4.380,43.

Concurso CRM AC Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre Situação atual Comissão formada Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade Nível superior Carreira Administrativa Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração até R$ 4.380,43

Concurso PGE AC: A Procuradoria-Geral do Estado do Acre pode publicar edital em breve, com estudos já iniciados para cargos de técnico, analista e auxiliar (níveis médio e superior), e remuneração de até R$ 6.239,03.

Concurso PGE AC Procuradoria-Geral do Estado do Acre Banca organizadora comissão formada Cargos técnico, analista e auxiliar Escolaridade níveis médio e superior Carreiras funções essenciais à justiça Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração até R$ 6.239,03

Concursos previstos

Concurso SEMSA Rio Branco AC: Anunciado pelo Prefeito Municipal, Tião Bocalom, para provimento efetivo de vagas na Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco.

Concurso SEMSA Rio Branco AC Situação atual Anunciado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras saúde Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir

Concurso Polícia Civil AC: O órgão informou em junho de 2024 que solicitou vagas para o cargo de Perito Papiloscopista (nível superior), com iniciais de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00.

Concurso Polícia Civil AC Polícia Civil do Estado do Acre Situação do concurso Solicitado Banca organizadora A definir Cargos Perito Papiloscopista Escolaridade Nível superior Carreiras Policial e delegado Lotação Estado do Acre Número de vagas A definir Remuneração iniciais de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00

Concurso TJ AC Juiz: O Tribunal de Justiça do Estado do Acre aprovou a proposta de resolução para abertura do concurso para Juiz de Direito Substituto (nível superior), com 35 cargos vagos e remuneração de R$ 34.052,95.

TJ AC Juiz Tribunal de Justiça do Estado do Acre Situação atual Regulamento publicado Banca organizadora A definir Cargos Juiz de Direito Substituto Escolaridade Nível Superior Carreiras Magistratura Lotação Estado do Acre Número de vagas 35 cargos vagos Remuneração R$ 34.052,95

Fonte: Gran Concursos Online

Redigido por ContilNet.