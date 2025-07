Acre fecha junho com queda expressiva de quase 80% no focos de incêndio em 2025

Após enfrentar um 2024 marcado por queimadas intensas e poluição atmosférica severa, o Acre apresentou uma queda expressiva nos focos de incêndio em junho de 2025.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram registrados apenas 21 focos em todo o mês, uma redução de 79,21% em comparação aos 101 focos contabilizados no mesmo período do ano passado.

O contraste com os dados de 2024 é significativo. Naquele ano, o estado amargou uma das piores crises ambientais de sua história, impulsionada por uma estiagem extrema. Somente em setembro, foram registrados 3.855 focos de calor — quase o dobro do total de agosto, que já havia somado cerca de 1,9 mil ocorrências.

A redução no número de focos de incêndio também reflete no período que compreende ao primeiro semestre de 2025. De acordo com as informações do portal, entre janeiro e junho foram registrados apenas 70 focos de incêndio em todo o estado, sendo 17 deles na cidade de Rodrigues Alves, 15 em Cruzeiro do Sul e 9 em Tarauacá, completando os três municípios com mais casos.

SAIBA MAIS: Acre registra queda de quase 45% nos focos de incêndio em 2025, aponta BDQueimadas

Entre os que contam com menores valores estão Assis Brasil, Bujari, Feijó, Manoel Urbano , Marechal Thaumaturgo, Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri, com apenas um caso.

No mesmo período no ano de 2024, o estado do Acre já havia registrado um número próximo do dobro. Na janela de tempo observada no ano anterior, foram registrados 127 focos de incêndio, sendo 16 deles em Cruzeiro do Sul, 15 em Feijó e 14 em Tarauacá, mantendo um ranking parecido com o atual ano, mas com números mais elevados.

Dentre os municípios que tiveram menos registros de focos de incêndio no ano de 2024, encontram-se Porto Acre e Epitaciolândia com dois cada, e Senador Guiomard e Marechal Thaumaturgo com apenas um foco.

No total, 2024 fechou com 8.433 focos de queimadas no Acre, um aumento de mais de 32% em relação a 2023, quando foram registrados 6.388 focos.