Acre investiga casos suspeitos de sarampo em quatro municípios e intensifica vacinação

Quatro casos suspeitos de sarampo estão sendo investigados conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou, nesta quarta-feira (16). Os registros, ainda em análise laboratorial, acenderam o sinal de alerta entre as autoridades da área, diante do risco de circulação do vírus na região.

De acordo com os dados divulgados, os números sob investigação foram notificados nos municípios de Assis Brasil, Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul. Outros sete já foram descartados após análise, sendo um em Sena Madureira, dois em Brasileia, um em Epitaciolândia, dois em Porto Acre e um em Cobija, na Bolívia.

Diante da ameaça de reintrodução da doença no Brasil, principalmente por conta do surto na Bolívia, os municípios acreanos de fronteira Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, intensificaram a campanha de vacinação com mutirões realizados na última terça-feira (15). A ação teve como foco aumentar a cobertura vacinal em áreas estratégicas e prevenir a propagação da doença.

A Sesacre informou ainda que o Ministério da Saúde reforçou o envio de vacinas para os municípios de fronteira, garantindo doses suficientes para a realização do bloqueio vacinal na região.