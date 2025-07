Acre já registra quase 6 mil casos de dengue; Santa Rosa do Purus é a única cidade sem registros

O Acre já registrou 5.963 casos confirmados de dengue nos primeiros sete meses de 2025. A informação consta no mais recente boletim epidemiológico das arboviroses, divulgado nesta terça-feira (22) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Os casos foram contabilizados entre as semanas epidemiológicas 01 e 28 de 2025 (período que vai de 29 de dezembro de 2024 a 12 de julho de 2025). No mesmo intervalo, foram registrados 9.300 casos prováveis de dengue em todo o estado.

Casos prováveis são aqueles notificados ao sistema de vigilância, excetuando-se os que foram posteriormente descartados com base em critérios laboratoriais, clínico-epidemiológicos ou por confirmação de outro diagnóstico.

Os municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que contam com laboratórios da rede pública, concentram a maior parte dos registros, com predominância de confirmações laboratoriais. Já localidades como Assis Brasil, Epitaciolândia, Manoel Urbano e Sena Madureira apresentam um alto percentual de confirmações com base em critérios clínico-epidemiológicos, o que evidencia fragilidades no diagnóstico laboratorial — mesmo estando relativamente próximas aos laboratórios de referência.

Por outro lado, Capixaba e Jordão não apresentaram nenhum caso confirmado no período analisado, o que pode indicar pendências no encerramento de notificações ou descarte dos casos. Já o município de Santa Rosa do Purus não registrou nenhum caso provável até o momento e tampouco possui infestação comprovada pelo mosquito transmissor.