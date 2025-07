Acre ocupa 2º lugar da Região Norte em ranking de melhor índice de alfabetização infantil

O Acre se destacou no novo levantamento do Ministério da Educação (MEC) e por ocupar a segunda colocação na Região Norte do ranking de alfabetização infantil. Segundo os dados, mais de 51% das crianças acreanas matriculadas no 2º ano do ensino fundamental já sabem ler e escrever, conforme os critérios nacionais. O estado ficou atrás apenas de Rondônia.

O indicador mede o percentual de estudantes que conseguem ler e escrever conforme o esperado para a idade. Para atingir essa classificação, as crianças precisam alcançar ao menos 743 pontos na avaliação de leitura do Saeb, o que demonstra domínio na leitura de palavras, frases e pequenos textos, além da capacidade de localizar informações e fazer inferências básicas. A meta do governo federal é que, até 2030, 80% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano.

No cenário local, as escolas da rede estadual também apresentaram avanços relevantes. Na avaliação própria do estado, o AvaliaAcre, os alunos da rede estadual alcançaram os melhores resultados em leitura e escrita, superando as médias das redes municipais e a média geral das redes públicas combinadas.

Em Língua Portuguesa, a rede estadual alcançou média de 619 pontos, com 56% dos estudantes apresentando níveis de desempenho adequados ou avançados, mostrando que mais da metade das crianças já atingiu a fluência esperada para a etapa. Na área de Matemática, a média foi de 514 pontos, com 60% dos alunos demonstrando domínio satisfatório dos conteúdos.

No total, o AvaliaAcre 2024 aplicou mais de 42 mil testes a 21.809 estudantes, em 258 escolas distribuídas pelos 22 municípios do estado. A avaliação contemplou turmas do 2º e 5º anos e envolveu, além das provas, questionários aplicados a estudantes, professores, diretores e pedagogos, com o objetivo de mapear fatores que influenciam diretamente no processo de ensino e aprendizagem.

Para Márcio Parente, coordenador do AvaliaAcre, os números vão além das estatísticas e representam uma ferramenta essencial para ajustar práticas pedagógicas. “Esses resultados nos mostram onde estão as maiores dificuldades e ajudam a direcionar as ações das escolas e das redes para que consigam melhorar ainda mais a aprendizagem”, afirmou.

O avanço é resultado do trabalho conjunto entre estado e municípios, que vêm atuando de forma integrada para fortalecer as políticas de alfabetização. Todos os 22 municípios acreanos estão em fase de adesão ao programa Alfabetiza Acre, que busca alinhar estratégias e reforçar o apoio às escolas.

Apesar dos avanços, o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, reforça que ainda há desafios a superar. “O que conquistamos até aqui é importante, mas seguimos com o compromisso de garantir que todas as crianças, em qualquer lugar do Acre, tenham acesso à alfabetização no tempo certo”, destacou.