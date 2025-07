Novo PAC: Acre recebe R$ 16,9 milhões para ampliar e modernizar rede pública de saúde

A rede pública de saúde do Acre receberá um investimento de R$ 16,9 milhões do Governo Federal. O recurso, anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, integra o pacote do Novo PAC Seleções 2 e tem como foco principal a ampliação da atenção primária no estado.

O estado será beneficiado com 90 iniciativas que envolvem novas obras, aquisição de equipamentos e veículos. Entre as principais ações, estão a construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a modernização de outras já existentes com a entrega de 39 kits completos de equipamentos.

A proposta do Ministério da Saúde é qualificar os atendimentos nas UBSs e reduzir a sobrecarga dos hospitais. Para isso, o pacote inclui a instalação de 39 kits de teleconsulta, o que permitirá que pacientes em áreas remotas sejam atendidos por médicos especialistas à distância, sem a necessidade de grandes deslocamentos.

O Acre será contemplado, ainda, com oito unidades odontológicas móveis, que atenderão regiões de difícil acesso. Além disso, a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) receberá um novo veículo.

As UBSs receberão novos equipamentos, como ultrassons portáteis, retinógrafos, espirômetros digitais e câmaras frias para o armazenamento de vacinas.