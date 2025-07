Acre recebe viaturas especiais para transporte de cães da Polícia Federal

O estado do Acre foi incluído em uma iniciativa nacional que contempla 14 unidades federativas com viaturas projetadas especialmente para o transporte de cães farejadores da Polícia Federal. A entrega faz parte de um investimento de R$ 4,7 milhões realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), com recursos do Fundo Nacional Antidrogas (Funad).

Os veículos foram desenvolvidos com foco na segurança e no bem-estar dos animais e dos agentes que os acompanham, oferecendo estrutura adequada para longas jornadas de trabalho. As viaturas serão utilizadas em diversas frentes de atuação, como barreiras policiais, operações em rodovias, portos, aeroportos e fronteiras, além de ações integradas com outros órgãos.

Além das missões operacionais de combate ao tráfico de drogas, os cães farejadores e suas equipes também participarão de ações educativas. Está prevista a presença dos animais em escolas e comunidades, como forma de promover a conscientização e prevenção ao uso de entorpecentes, fortalecendo o papel social da Polícia Federal no estado.

A medida reforça o compromisso do governo federal com a modernização das forças de segurança e com a ampliação das estratégias de combate e prevenção às drogas em todo o país.

