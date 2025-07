Acre registra mínima recorde de 10,9º e lidera frio no Norte e Nordeste; saiba mais

O site O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, informou que o Acre voltou a registrar, nesta quinta-feira (3), a menor temperatura do ano até o momento: 10,9ºC no município de Epitaciolândia. Este é o terceiro dia consecutivo com recordes de frio no estado, que vem liderando as mínimas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Na capital acreana, Rio Branco, a temperatura mínima foi de 12,4ºC, apenas 0,3ºC acima da registrada no dia anterior. Outras cidades do estado também apresentaram temperaturas baixas: Feijó (15,3ºC), Tarauacá (15,6ºC) e Cruzeiro do Sul (16,7ºC).

Estados vizinhos também registraram temperaturas mais amenas. Em Rondônia, a cidade de Cacoal marcou 14,5ºC e Porto Velho, 18ºC. Já no Amazonas, a menor foi em Boca do Acre, com 14,7ºC. Em Manaus, o registro foi de 21,5ºC, a menor do ano até agora na capital amazonense.

Com os termômetros em queda e o clima característico da friagem amazônica, o Acre segue se destacando como o estado mais frio do Norte e Nordeste neste início de julho.