Acre registra queda de 5% nos homicídios e 20% nos feminicídios no 1º semestre de 2025

O Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou dados que apontam uma queda significativa nos índices de criminalidade em diversas regiões do estado no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

Os homicídios dolosos apresentaram uma redução de 5%, enquanto os casos de feminicídio caíram 20% no comparativo anual. Também houve destaque para a diminuição das Mortes Violentas Intencionais (MVI), com queda de 15,6% em Rio Branco, 20% na capital somada a Porto Acre, 62,5% na região de Tarauacá/Envira, 25% no Purus, 62,5% no Baixo Acre e 33,3% nas unidades prisionais do estado.

Alguns municípios registraram reduções expressivas nas MVI, como:

Plácido de Castro, Marechal Thaumaturgo, Bujari, Acrelândia e Manoel Urbano: redução de 100%;

Feijó: -77%;

Tarauacá: -71%;

Mâncio Lima: -66%;

Brasileia: -60%.

Os roubos também apresentaram tendência de queda. Foram registrados 794 casos em 2025, frente a 1.053 no mesmo período do ano anterior — o que representa uma redução de 24,6%.

Por regiões, os roubos caíram:

34% na região de Rio Branco e Bujari;

12% na capital;

4% no Juruá;

23% no Purus;

64% no Baixo Acre;

55% no Alto Acre.

Dentre os municípios com maior redução nos casos de roubo, destacam-se:

Capixaba: -100%;

Senador Guiomard e Assis Brasil: -75%;

Epitaciolândia: -69%;

Plácido de Castro: -59%;

Brasileia: -55%;

Manoel Urbano: -50%;

Rodrigues Alves: -37%;

Porto Acre e Feijó: -33%;

Rio Branco: -22%;

Sena Madureira: -21%;

Cruzeiro do Sul: -5%.

“Esses resultados mostram que estamos no caminho certo. As ações integradas, o investimento em inteligência e o fortalecimento do policiamento estão dando frutos. A queda expressiva em crimes graves, como homicídios e roubos, demonstra nosso compromisso com a paz social e com a segurança da população acreana”, afirmou o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), Américo Gaia.