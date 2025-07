Acre registra queda de mais de 60% nos focos de queimadas em julho de 2025, revela Inpe

O estado do Acre registrou uma redução expressiva de 63,7% nos focos de queimadas no período de 1 a 20 de julho de 2025, em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. De acordo com dados do painel de queimadas do programa TerraBrasilis, do Inpe, o estado teve 111 focos neste ano, total que contrasta com os 306 registrados no primeiros 20 dias de julho de 2024.

Os dados se referem às ocorrências em áreas rurais. Isso porque os incêndios em áreas urbanas são contabilizados separadamente pelo Corpo de Bombeiros, o que significa que o número total de ocorrências no estado pode ser ainda maior.

Em julho do ano passado, os municípios que lideraram o ranking de queimadas foram Feijó (55), Cruzeiro do Sul (46), Rio Branco (32), Tarauacá (31) e Sena Madureira (23).

Em 2025, os municípios com maior número de focos até agora são Cruzeiro do Sul (19), Tarauacá (16), Acrelândia (11), Rio Branco (9) e Brasiléia, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, que aparecem empatados com 8 registros cada. A redução nos números mostra uma mudança no cenário, com queda significativa nos registros.

Entre os focos registrados em julho de 2025, dois ocorreram em Terras Indígenas: uma na TI Jaminawa do Igarapé Preto e outra na TI Kaxinawá Nova Olinda.