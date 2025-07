Acre se destaca com energia solar mais barata do país em 2025, aponta levantamento da Solfácil

O Acre apresentou a energia solar mais barata do Brasil em 202, é o que apontam dados divulgados pela empresa Solfácil. Segundo levantamento, o estado lidera o ranking nacional com valor médio de R$ 2,24/Wp no segundo trimestre deste ano, bem abaixo da média nacional de R$ 2,51/Wp.

O Watt-pico é a medida usada para avaliar o custo por potência instalada de energia solar: quanto menor o valor, mais viável economicamente é a instalação de painéis.

Com isso, o estado superou até mesmo Alagoas (R$ 2,27/Wp) e Amazonas (R$ 2,31/Wp), regiões que tradicionalmente ocupam posições de destaque nesse setor.

O desempenho acreano chama atenção especialmente em um momento de pressão internacional sobre os preços, provocada por novas taxas de exportação impostas pela China, principal fornecedora de equipamentos solares para o Brasil.

Mesmo diante desse cenário, fatores locais como incentivos governamentais, maior concorrência entre empresas do setor e rotas logísticas mais eficientes podem ter contribuído para a redução dos custos no estado.