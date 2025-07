Acre sedia 2ª Conferência da Diversidade Religiosa em julho; saiba mais

O Instituto Ecumênico Fé e Política promove, nos dias 31 de julho e 1º de agosto, a II Conferência Estadual da Diversidade Religiosa do Acre. O evento será realizado no auditório do Centro Universitário UNIMETA, localizado na Estrada Alberto Torres, 947, no Bairro da Paz, em Rio Branco.

A conferência tem como objetivo fortalecer os laços entre os segmentos religiosos, discutir o ensino religioso nas escolas e combater o preconceito por meio da educação. Cada denominação poderá inscrever até 30 representantes. As inscrições estão abertas até o dia 29 de julho, por meio do formulário disponível online.

Cada segmento poderá inscrever até 30 participantes. Entre os destaques da programação estão o lançamento da segunda edição da revista Muitos São os Caminhos de Deus, elaborada pelo Ministério Público do Acre (MPAC), e a participação de professores e gestores da rede pública, convocados pela Secretaria de Educação.

A proposta do evento é fomentar uma cultura de paz baseada no diálogo inter-religioso e no reconhecimento da diversidade como valor fundamental para uma sociedade mais justa.

📌 Inscrições abertas até 29 de julho pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWCV5ZRK3Bmv2V280CP2K_GnvQQLq9g_aJD2wLH9OMcYKt4g/viewform?usp=sharing&ouid=108335359215067216652

Veja o vídeo: