Acre tem mais de 80 moradias no Minha Casa, Minha Vida em construção; veja detalhes

O Governo Federal iniciou, entre os dias 26 de junho e 14 de julho deste ano, 105 novas obras do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em todo o país, voltadas à Faixa 1, que atende famílias de baixa renda. No total, estão sendo construídas 8.342 unidades habitacionais, com previsão de beneficiar cerca de 33 mil pessoas.

No Acre, as obras começaram pelo Residencial Minha Dignidade Santo Afonso II, localizado em Rio Branco. O empreendimento prevê a construção de 83 unidades habitacionais na modalidade MCMV Urbano.

A região Norte também conta com novos projetos em estados como Pará e Roraima. Em Marabá (PA), foram iniciadas as obras de 248 moradias do Residencial Parque I. Já em Castanhal, três conjuntos habitacionais começaram a ser erguidos: Novo Cruzeiro I (168 unidades), Novo Cruzeiro II (168) e Novo Cruzeiro III (164). Em Boa Vista (RR), o Residencial Cidade Satélite terá 160 moradias.

As construções fazem parte do esforço do governo federal para ampliar o acesso à moradia digna. Das 105 obras em andamento, 46 são da modalidade urbana, 57 da rural e duas da modalidade entidades. O programa está presente nas cinco regiões do país, com empreendimentos iniciados na Bahia, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, entre outros estados.

Apenas no estado do Acre, o programa entregou 2.331 desde o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, no atual mandato do presidente Lula.