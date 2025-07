Acre tem o 3º maior índice de incidência de dengue no Brasil em 2025

Enquanto o estado de São Paulo ultrapassou a marca de mil mortes por dengue em 2025, o Acre aparece como o terceiro estado com maior coeficiente de incidência da doença no país, com 1.024,7 casos para cada 100 mil habitantes. Os dados constam no mais recente boletim do Ministério da Saúde.

No Brasil, São Paulo lidera o ranking nacional com um índice de 1.840,1 casos por 100 mil habitantes, seguido por Goiás, com 1.146,8. O Acre, apesar de ser um estado com população bem menor, ocupa a terceira posição.

Brasil registra queda de 78% nos casos em relação a 2024

Até o momento, o Brasil contabiliza 1.510.267 casos prováveis de dengue, com 1.222.572 confirmações e 287.695 em investigação. As mortes somam 1.450 confirmadas e 522 em análise. Em comparação com o mesmo período de 2024, houve uma redução de 78% nos casos registrados.

Especialistas atribuem essa queda ao alto número de pessoas que foram infectadas no ano passado, o que aumentou a quantidade de indivíduos com anticorpos contra a doença, reduzindo a propagação do vírus em 2025.

Apesar disso, a região Sudeste concentra quase 70% dos casos prováveis no Brasil. Segundo médicos, as altas temperaturas têm favorecido a proliferação do Aedes aegypti, vetor da doença, em regiões onde antes havia menos incidência, como o Sul do país.

2024 foi o ano mais letal da história para a dengue

O Brasil encerrou 2024 com números recordes de casos e mortes por dengue. Foram 5,9 milhões de casos confirmados e 6.297 mortes, superando a soma dos óbitos dos oito anos anteriores. Com a redução em 2025, o cenário volta a se aproximar dos números registrados em 2023, quando foram contabilizados cerca de 1,2 milhão de casos até junho.

*Com informações da F. São Paulo