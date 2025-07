Acre terá 440 profissionais capacitados em saúde mental em projeto do Ministério da Saúde e Fiocruz

O estado do Acre foi contemplado com 110 vagas no Projeto Nós na Rede, iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), voltada à qualificação de profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Ao todo, 440 trabalhadores da saúde em todo o estado serão capacitados, com foco na atenção a pessoas com sofrimento psíquico, uso abusivo de álcool e outras drogas e indivíduos em conflito com a lei.

Com duração de cinco meses e carga horária total de 120 horas, o curso será oferecido de forma híbrida 90 horas de atividades a distância e 30 horas presenciais. A formação abordará temas como desinstitucionalização, redução de danos e o fortalecimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como pilares do cuidado em saúde mental nos territórios.

Os profissionais selecionados atuam tanto em unidades estaduais quanto municipais. No âmbito estadual, participarão trabalhadores de serviços como o CAPS Náuas, CAPS AD III, Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), Hospital Regional do Juruá, Hospital Raimundo Chaar, Serviço Hospitalar de Referência no HUERB, além do SAMU, UPAs e equipes de apoio psicossocial em desinstitucionalização.

A formação também alcançará municípios que possuem CAPS, como Rio Branco, Sena Madureira, Capixaba, Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima. Ao mesmo tempo, cidades que ainda não contam com esses centros, como Xapuri, Assis Brasil, Plácido de Castro, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard, Manoel Urbano, Tarauacá, Porto Walter e Feijó, também terão profissionais capacitados.

Para a coordenadora da RAPS na Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Ana Cristina Messias, o projeto representa um avanço estratégico. Segundo ela, a inclusão de todos os municípios, independentemente da estrutura atual, é uma forma concreta de ampliar e qualificar o cuidado em saúde mental em todo o território acreano.

"Esse é um marco importante para o Acre, pois além de fortalecer a rede, promove a valorização dos profissionais e garante um atendimento mais humanizado e libertador, baseado na autonomia e nos direitos das pessoas com transtornos mentais e/ou que enfrentam problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas", afirmou Messias.