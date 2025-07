Acre terá fim de semana com ventos fortes e sensação térmica abaixo de 20°C; veja detalhes

O Acre terá um final de semana de tempo firme e variação de nuvens, sem previsão de chuva, segundo dados meteorológicos.

No sábado (19), o dia será de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. As temperaturas variam entre 17°C e 30°C. A umidade do ar oscila entre 49% e 85%, e os ventos sopram do sul a 6 km/h. Não há probabilidade de chuva, e a sensação térmica poderá ser inferior a 20°C em alguns momentos, especialmente por conta das rajadas de vento no período da tarde.

No domingo (20), o tempo continua estável, com sol e poucas nuvens ao longo do dia e céu limpo à noite. As temperaturas aumentam ligeiramente, com mínima de 18°C e máxima de 32°C. A umidade varia entre 43% e 95%, e os ventos permanecem calmos, com velocidade média de 3 km/h vindos do sul.

As informações são do site climatempo.