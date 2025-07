Acre terá fim de semana ensolarado, com noites amenas e sem previsão de chuva

O fim de semana no Acre será marcado por tempo firme e ensolarado em todas as regiões do estado. Segundo o pesquisador Davi Friale, em boletim publicado no site “O Tempo Aqui”, não há previsão de chuvas entre os dias 12 e 14 de julho.

No leste e sul do estado, que inclui cidades como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será seco e ensolarado, com ventos entre fracos e moderados, vindos do sudeste e, por vezes, do sul. À noite, as temperaturas devem cair, proporcionando um clima mais ameno.

Na região central e no oeste, que abrange municípios como Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, as condições serão semelhantes, sol predominante, clima seco e noites agradáveis.

A umidade relativa do ar durante as tardes deve ficar entre 25% e 40% em praticamente todo o estado. Pela manhã, a umidade tende a subir, variando entre 65% e 80%.

As temperaturas mínimas ao amanhecer devem variar entre 15ºC e 19ºC, enquanto as máximas, durante a tarde, podem atingir até 34ºC.

Confira: