Acre vai ofertar vacina contra sarampo a expositores estrangeiros da Expoacre

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, anunciou nesta terça-feira (15) que o Governo do Acre irá disponibilizar vacinas contra o sarampo para expositores estrangeiros que participarem da Expoacre 2025. A medida faz parte do plano de prevenção adotado após o surto da doença na Bolívia, que já contabiliza mais de 120 casos confirmados.

De acordo com o gestor, expositores bolivianos, peruanos e de outras nacionalidades deverão apresentar o documento como um dos critérios para participação na feira agropecuária. A exigência será prevista em um decreto estadual que deve ser publicado nos próximos dias.

SAIBA MAIS: Surto de sarampo na Bolívia: Acre cria plano de prevenção com apoio do Ministério da Saúde

“O Estado do Acre está preparado com estoque de vacinas. No momento em que esses expositores adentrarem o país, as doses serão ofertadas. Mesmo que a Bolívia não tenha doses suficientes, nós temos essa estrutura para atender aqui, em solo acreano”, afirmou Pedro Pascoal.

Além da Expoacre, o governo estadual também leva em consideração o fluxo de pessoas durante o carnaval e o retorno de estudantes brasileiros que cursam medicina na Bolívia. “São três pontos que nos alertam: o carnaval, o retorno dos acadêmicos e agora a Expoacre, que é o maior evento do estado”, destacou o secretário.

O decreto estadual também prevê a possibilidade de instalação de barreiras sanitárias, caso haja necessidade. Pascoal ressaltou que a medida é preventiva e segue a mesma lógica adotada em períodos anteriores, como durante os surtos de síndromes respiratórias.

A Bolívia decretou emergência sanitária nacional em junho, após o aumento dos casos de sarampo. O Acre, segundo o secretário, não possui casos confirmados da doença, mas monitora suspeitas e fortalece a atuação conjunta entre Estado, municípios e o Ministério da Saúde.