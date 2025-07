Acreana lança coleção inspirada no estado e nas raízes locais na ExpoAcre 2025; veja fotos

A moda autoral e regional tem ganhado cada vez mais espaço na ExpoAcre, e uma das marcas que chamam atenção no estande do Sebrae este ano é a 8 Colors, da empreendedora acreana Fernanda Amorim, de 30 anos. Criadora das estampas e à frente da marca há três anos, Fernanda apresenta durante o evento a nova coleção intitulada “Meu Acre”, que homenageia o estado com peças carregadas de identidade, cor e afeto.

A 8 Colors nasceu durante a pandemia, em meio às dificuldades financeiras e ao desejo de Fernanda de seguir o sonho de empreender com algo que tivesse a ver com seu estilo de vida. “Sempre me identifiquei com uma moda mais estilosa, despojada e cheia de significado. Foi isso que quis trazer para as roupas: um toque de quem eu sou, mas também de onde eu venho”, conta a criadora.

A nova coleção “Meu Acre” é dividida em três linhas:

•Preta e Branca: com um design minimalista, para quem gosta de algo mais sóbrio e elegante;

•Cores da Bandeira: uma releitura criativa e desconstruída das cores que representam o estado;

•Regional: com estampas vibrantes que exaltam a culinária local e pontos turísticos, em uma explosão de cultura e cor.

As roupas da 8 Colors são unissex e podem ser encontradas na loja online da marca, através do Instagram @use8colors. As peças variam de R$ 129 a R$ 139.

O público que visita a ExpoAcre 2025 pode conferir de perto o trabalho da marca no estande do Sebrae, onde a 8 Colors divide espaço com outras iniciativas criativas e empreendedoras do estado