Acreana perde a mãe dois dias antes da colação de grau e faz discurso emocionante na Ufac

Uma acreana comoveu a internet com um discurso de formatura marcado pela dor e pela superação. Letícia Barroso Cunha, recém-licenciada em Educação Física pela Universidade Federal do Acre (Ufac), perdeu a mãe um dia antes da cerimônia, mas decidiu subir ao palco e prestar uma homenagem emocionante. O vídeo do momento foi registrado e viralizou no TikTok, acumulando milhões de visualizações, compartilhamentos e comentários comovidos de internautas de todo o Brasil.

Durante a fala, Letícia relembrou as dificuldades enfrentadas ao longo da graduação e destacou a importância da educação pública, da fé e do apoio dos colegas. “Concluir uma licenciatura em Educação Física na Universidade Pública Federal do Acre é um ato de resistência, de superação e de amor”, afirmou.

O ponto mais forte do discurso foi quando ela revelou que sua mãe havia falecido no domingo anterior à formatura. Apesar da dor imensurável, Letícia decidiu participar da solenidade, pois sabia o quanto esse momento era especial para a mãe. “Esse momento era mais sonho dela do que meu”, disse, emocionada.

Segundo Letícia, sua mãe sonhava em ver a filha formada, chegou a escolher uma roupa nova e se preocupava com a estrutura do evento, já que estava em estado delicado de saúde.

O discurso termina com um recado tocante sobre a importância de demonstrar amor em vida: “Que sejamos fortes. Fortes sempre. E que a gente consiga demonstrar amor todos os dias. Amor, carinho. São coisas que a gente pode se arrepender depois.”