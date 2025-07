Acreano acerta a quina e leva o maior prêmio do Brasil na rodada da mega-sena desta semana

Um morador de Rio Branco, capital do Acre, teve uma grata surpresa ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena realizado nesta quinta-feira, (10) de julho. Apostando 11 números em vez dos tradicionais seis, ele garantiu um prêmio expressivo de R$ 261 mil, o maior valor pago nesta rodada em todo o país. A aposta foi feita de forma online.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 13 – 19 – 20 – 55 – 59. Como nenhum apostador acertou os seis números, o prêmio principal acumulou. Agora, o próximo sorteio, marcado para este sábado (12), deve pagar cerca de R$ 30 milhões.

Além do prêmio principal da quina, outros oito apostadores do Acre acertaram a quadra quatro dezenas e cada um levou R$ 889. A sorte parece ter sorrido para os acreanos nesta semana.