Acreano conquista três medalhas no AJP Tour e garante vaga no Mundial de Jiu-Jitsu

O lutador acreano Thomas Silva, natural de Tarauacá, conquistou três medalhas no Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro Tour (AJP Tour) realizado em Rio Branco, sendo um dos destaques do evento. Ele competiu nas categorias com kimono (GI) e sem kimono (NOGI), alcançando um ouro, uma prata e um bronze.

Com o resultado, Thomas garantiu uma vaga no Campeonato Mundial da modalidade, que será disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo Thomas, as disputas foram intensas, com lutas de alto nível técnico. O atleta destacou que a diferença de peso entre os paratletas ainda representa um desafio nas competições, mas avaliou o desempenho de forma positiva.

“Fiquei em segundo lugar em uma categoria e em terceiro na outra. Não foi exatamente o resultado que esperávamos, mas estou feliz com o desempenho e pronto para os próximos campeonatos”, afirmou em seu perfil no Instagram.

O lutador também agradeceu o apoio de amigos, equipe e incentivadores que acompanham sua trajetória no esporte.