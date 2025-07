Acreano é executado a tiros por segurança enquanto trabalhava em fazenda no Mato Grosso

Um jovem natural do Acre, identificado como Ramon Braga Furtado, de 24 anos, foi morto a tiros na noite do último domingo (20), enquanto trabalhava como vaqueiro em uma fazenda no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, no estado do Mato Grosso, a cerca de 525 km da capital, Cuiabá.

De acordo com informações veiculadas pela TV Guaporé, o crime teria sido cometido por um segurança da própria fazenda, que chegou ao local visivelmente embriagado e, após uma discussão com Ramon, sacou uma arma e atirou várias vezes contra o rapaz, que morreu ainda no local.

Após o crime, o suspeito fugiu em um carro modelo Onix branco e, até a manhã desta terça-feira (22), seguia foragido. A Polícia Civil realizou buscas na região, mas não conseguiu localizá-lo.

O corpo de Ramon será trasladado para o Acre, seu estado de origem, onde familiares e amigos aguardam a chegada do jovem para o sepultamento.

As investigações seguem em curso e a polícia tenta identificar o paradeiro do suspeito.

Com informações do PowerMix