Acreano é preso com quase 3,5 quilos de cocaína na mochila em Aeroporto de Recife

Um homem de 27 anos, natural de Rio Branco (AC), foi preso em flagrante na manhã da quinta-feira (3), no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife (PE), transportando 3,4 quilos de pasta base de cocaína. A ação foi realizada por agentes da Polícia Federal com o apoio da cadela farejadora Alaska.

A prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina, quando o comportamento do passageiro chamou a atenção dos policiais. Segundo os agentes, o suspeito demonstrava nervosismo excessivo e caiu em contradições ao ser questionado sobre os motivos da viagem e sua estadia na capital pernambucana. A cadela Alaska foi acionada e indicou a presença de drogas em uma das mochilas. Durante a revista, foram encontradas seis barras do entorpecente escondidas na bagagem.

Ainda no aeroporto, o acusado tentou fugir ao perceber que seria preso, mas foi rapidamente contido pela equipe. No interrogatório, ele admitiu que havia recebido a droga em Rio Branco e que sua missão era entregá-la em Recife. Em troca do transporte, receberia R$ 1 mil. Segundo seu relato, aceitou o serviço devido à situação financeira difícil que enfrenta e revelou que sua companheira está grávida de seis meses.

O homem trabalha como apontador de obra e já tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e roubo. Junto com a droga, a polícia apreendeu o celular e a passagem aérea utilizada pelo suspeito. Após a prisão, ele foi submetido a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e encaminhado à sede da Polícia Federal no Recife. Ele segue detido e à disposição da Justiça. Se condenado por tráfico de drogas, poderá enfrentar uma pena de 5 a 15 anos de reclusão.

