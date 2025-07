Acreano vence prova dos 100 metros e leva ouro inédito no World Police and Fire Games, nos EUA

O atleta acreano Juriel Maia, de 41 anos, conquistou uma vitória histórica nesta quarta-feira (2) ao vencer a prova dos 100 metros rasos no World Police and Fire Games, realizado no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Com o tempo de 11s43, o velocista garantiu a medalha de ouro na categoria de 40 a 44 anos, encerrando uma trajetória marcada por persistência e superação.

Policial civil com mais de duas décadas de atuação, Juriel já acumula títulos em níveis estadual, nacional, sul-americano e europeu, mas faltava o ouro mundial para completar sua coleção. “Essa era a última realização que faltava. Sou acreano, sou brasileiro, mas agora também sou campeão mundial, representando a Bolívia. Isso é muito satisfatório para mim”, comemorou.

O caminho até o topo do pódio foi longo. Juriel tentou conquistar essa medalha desde 2019, mas enfrentou obstáculos físicos nas edições da China (2019) e da Holanda (2022). Em 2023, sequer conseguiu disputar a competição no Canadá. Mesmo assim, não desistiu. “Foram três edições que tentei e não consegui, não por falta de treino, mas por questões físicas. Depois de muita luta, consegui. Essa medalha representa muito para mim”, desabafou.

Curiosamente, apesar de ser policial no Acre, Juriel competiu no Mundial representando a Universidade Amazônica de Pando (UAP), da Bolívia, onde é aluno do curso de medicina. Segundo ele, foi a única instituição que ofereceu apoio e acreditou em seu potencial. “Eles me fizeram o convite para representar a universidade. Não ofereceram recursos, mas apoio e confiança. Só isso já valeu muito”, destacou.

O World Police and Fire Games é considerado um dos mais importantes eventos esportivos do mundo para profissionais da segurança pública, reunindo competidores de diversos países. A conquista de Juriel Maia reforça o talento esportivo acreano e serve de inspiração para atletas que enfrentam dificuldades, mas seguem acreditando em seus sonhos. Com informações do Ge

