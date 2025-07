Acreanos agora vão poder pedir socorro ao Samu também pelo WhatsApp; veja como funciona

Em uma medida estratégica para fortalecer o atendimento médico de urgência no Acre, a Secretaria de Estado de Saúde(Sesacre) anunciou uma nova alternativa de contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A partir de agora, os chamados também poderão ser feitos pelo WhatsApp, no número (68) 3216-1300, que funcionará 24 horas por dia.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de emergência, especialmente durante o período de atualização técnica do canal tradicional, o número 192. Com isso, a Sesacre assegura a continuidade e a agilidade no atendimento, mesmo durante as adaptações do sistema.

Para garantir que o suporte seja prestado com a máxima eficiência, a Secretaria orienta que, ao realizar o contato pelo aplicativo, o cidadão informe com clareza a natureza da ocorrência, o endereço completo e um telefone para que a equipe de plantão possa retornar, caso necessário.

De acordo com Necila Fernandes, coordenadora do Samu, a ampliação do serviço é uma ação preventiva que visa manter a resposta rápida e segura às urgências em todo o estado. “Estamos nos antecipando a possíveis falhas e oferecendo um canal alternativo, sem deixar a população desassistida. Essa é mais uma forma de reforçar nosso compromisso com a saúde dos acreanos”, afirmou.

Com o novo canal de atendimento, a Sesacre reforça a importância de uma rede ágil e acessível para situações de emergência, garantindo que nenhum pedido de socorro fique sem resposta.