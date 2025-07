Acreanos relatam golpes envolvendo vendas falsas; principal suspeito é do Paraná

Um homem está sendo acusado de envolvimento em um esquema de estelionato que teria vitimado pessoas no Acre e em outras regiões do país. Segundo relatos de vítimas, ele se apresentaria como comprador interessado em celulares, carros ou motos, obtendo fotos e informações dos produtos anunciados para, em seguida, anunciá-los como se fossem de sua propriedade, aplicando assim o golpe.

As denúncias apontam que ele repassaria os produtos a terceiros, utilizando histórias distintas para convencer os interessados a realizar pagamentos via Pix. Após o envio do dinheiro, a vítima descobre que negociava com um intermediário sem vínculo com o verdadeiro dono do bem. O proprietário original, por sua vez, não tem conhecimento da transação e também é surpreendido.

Em algumas situações relatadas, quando o comprador enganado tem ligação com facções criminosas, a situação se agrava, com registros de ameaças e até tomada forçada do bem, mesmo quando o verdadeiro dono não tem relação com o golpe.

De acordo com registros públicos disponíveis no site JusBrasil, ele seria natural de Santa Catarina, no estado do Paraná. Não se sabe se a imagem e nomes informados são de fato da pessoa que está aplicando golpe ou se ele também seria uma vítima que teve seus dados roubados.