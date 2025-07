Acusação chocante: pai de vítima diz que mãe de Marília Mendonça ameaçou “emperrar” seguro de acidente

George Costa, pai do produtor Henrique Bahia, que trabalhava com Marília Mendonça, acusou Dona Ruth, mãe da cantora, de ter tentado “emperrar” o pagamento do seguro das vítimas do acidente aéreo que vitimou Marília, seu filho e outras três pessoas.

Segundo George, a mãe da cantora ameaçou atrasar o pagamento do seguro, que totalizava 1 milhão de dólares (com 200 mil dólares para cada passageiro), caso não ficasse com 50% do valor. George afirma que cada família cedeu metade da apólice para Dona Ruth. “Houve uma discussão, porque era um caso extrajudicial. Os advogados brigando e ela emperrou porque queria metade [do valor]. Depois de muita discussão, foi aceito”, disse, explicando que o medo era levar o caso à Justiça e demorar para receber o valor. “Ela só aceitava receber se fosse 50% do prêmio, porque a filha dela era a importante do voo.”

George Costa também afirmou que não pretende entrar na Justiça para buscar mais benefícios financeiros do seguro.

Valores envolvidos e a versão de Dona Ruth

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, Dona Ruth teria proposto ficar com 100 mil dólares de cada uma das quatro famílias, totalizando 500 mil dólares. Além de Marília e Henrique Bahia, estavam a bordo o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana.

Em contato com o Metrópoles, a defesa de Dona Ruth negou as acusações. O advogado Robson afirmou que “a informação é totalmente inverídica” e que Dona Ruth não recebeu nada. Segundo ele, todos os valores foram depositados na conta de Léo, filho de Marília Mendonça, e lá permanecem.

“O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por TODOS os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília e lá permanece até hoje”, declarou o advogado. Ele finalizou dizendo que as acusações fazem parte de uma “campanha para difamar a Dona Ruth com mentiras”, visando prejudicá-la no processo de guarda.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.