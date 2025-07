Acusações de abuso contra Florinda Meza chocam fãs de Roberto Bolaños

O relacionamento entre Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chaves, e Florinda Meza, intérprete de Dona Florinda, voltou a ser o centro das atenções após uma revelação polêmica na série “Chaves: Sem Querer Querendo”, disponível na Max.

Na produção que retrata a vida do humorista, o jornalista Javier Ceriani afirma ter tido acesso a relatos de uma parente próxima de Bolaños. Segundo ele, essa parente teria descrito episódios de abuso psicológico e até físico cometidos por Florinda Meza.

De acordo com Ceriani, Roberto Bolaños era punido por Florinda Meza nos últimos anos de vida, quando já estava bastante debilitado. “Supostamente, quando Roberto já estava muito doente, ele não parava de fumar. Fazia isso pelas costas da Sra. Florinda. Quando Meza o via fumando, apagava o cigarro no corpo de Roberto Gómez Bolaños. Ela o punia apagando-o nas axilas e na virilha para que os filhos não vissem”, disse o jornalista.

O relacionamento de Bolaños e Meza

Roberto Bolaños e Florinda Meza iniciaram um relacionamento nos anos 1970, enquanto Bolaños ainda era casado com Graciela Fernández. O divórcio de Bolaños e Graciela só foi oficializado em 1989, e o casamento com Florinda ocorreu apenas em 2004. Eles não tiveram filhos. Com Graciela, Bolaños teve seis filhos.

A denúncia ainda não foi comentada publicamente por Florinda Meza. Nas redes sociais, fãs do criador de Chaves se dividem entre choque, cautela e defesa da atriz diante das graves acusações.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.