Acusado de estuprar e engravidar adolescente de 13 anos é preso pela polícia em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na tarde da última quinta-feira (10) um jovem de 21 anos, identificado pelas iniciais A.S.F., investigado por manter um relacionamento com uma adolescente de apenas 13 anos, que resultou em gravidez. A prisão foi realizada no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com as investigações, o caso foi denunciado pelo 3º Conselho Tutelar após o suspeito deixar de assumir a responsabilidade pela criança e fugir do local. Diante dos fatos, a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco expediu mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, cumprido pela equipe da DECAV após diligências no endereço onde o homem foi localizado.

VEJA TAMBÉM: Homem é preso em Plácido de Castro após condenação por estupro de vulnerável

A titular da DECAV, delegada Carla Fabíola Coutinho, ressaltou a importância da atuação integrada entre os órgãos de proteção e segurança pública. “Casos como esse exigem uma resposta rápida e firme por parte do Estado. É inadmissível que meninas sejam submetidas a situações de abuso, e nossa missão é assegurar que os responsáveis sejam identificados e levados à Justiça”, afirmou.

Após ser capturado, o suspeito foi conduzido à delegacia especializada e permanece à disposição do Judiciário para os procedimentos legais. A Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção da infância e da juventude e orienta a população a denunciar qualquer sinal de violência sexual por meio do Disque 100, do Conselho Tutelar ou diretamente nas delegacias. O sigilo e a proteção da vítima são assegurados por lei.