Acusado de executar comerciante em lanchonete vai a júri nesta quarta-feira

O Fórum Criminal de Rio Branco será palco, nesta quarta-feira (16), do julgamento de Rafael Gomes da Silva, conhecido como “Flaiboy”. Ele é acusado de assassinar friamente o comerciante Vicente Lima de Aguiar, de 60 anos, em julho de 2024. O julgamento será conduzido pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, com início previsto para as 8h30.

O crime aconteceu no bairro Taquari, em frente à lanchonete da própria vítima, localizada na Rua Baguari. Segundo a investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o acusado teria se aproximado do local fingindo ser um cliente. No momento em que o comerciante virou-se para atendê-lo, foi surpreendido com três tiros pelas costas. Os disparos foram fatais, e Vicente morreu antes da chegada do socorro.

Rafael Gomes foi identificado com o auxílio de câmeras de segurança instaladas próximas ao estabelecimento comercial. As imagens mostraram claramente o momento da execução e permitiram à polícia localizar o suspeito rapidamente. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), sendo posteriormente encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde permanece detido desde então.

Além da acusação de homicídio qualificado e dissimulado, o réu também responde por envolvimento com organização criminosa. O caso ganhou repercussão e gerou forte comoção entre os moradores do bairro, onde Vicente Lima era bastante conhecido e querido por manter sua lanchonete há vários anos. A expectativa é de que o julgamento seja concluído ainda nesta quarta-feira, já que o número de testemunhas arroladas para a audiência é pequeno.