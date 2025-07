Acusado de matar rival por disputa entre facções é condenado a mais de 27 anos de prisão

O Tribunal do Júri, realizada na última segunda-feira, (7) de julho, na 2ª Vara do Júri e Auditoria Militar, sob a presidência do juiz Alesson Braz. A Justiça negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Natanael Nascimento Salgueiro foi sentenciado a 27 anos, 7 meses e 27 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato de Naldicley da Silva Soares, de 25 anos.

O caso, investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), teve como desfecho a identificação de Natanael como o autor dos disparos. De acordo com o Ministério Público, o crime foi motivado por conflitos entre organizações criminosas rivais que atuam na capital acreana. O réu respondeu por homicídio qualificado com agravantes de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e por participação em organização criminosa.

A execução ocorreu na Rua Primavera, no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco. Testemunhas relataram que Naldicley havia acabado de sair de um culto evangélico quando foi surpreendido por um homem armado, que se aproximou em uma motocicleta. Ao menos cinco tiros foram disparados contra ele, e o autor fugiu logo após o ataque.

Além dessa condenação, Natanael já havia sido sentenciado anteriormente. Em agosto de 2023, ele recebeu pena superior a 10 anos de prisão por roubo qualificado. Na ocasião, ele e outros indivíduos renderam dois vendedores e levaram um veículo, recuperado posteriormente próximo à fronteira com a Bolívia.

Agora, com a nova pena, o réu permanecerá preso e deve cumprir a condenação em regime fechado, conforme determinado pela Justiça acreana.