Acusado pela morte de Micaías, no Taquari, é indiciado por mais um crime no Acre; ENTENDA

Eduardo Queiroz Veríssimo, preso pelo assassinato dos jovens Micaías Santos e André da Silva, ambos de 18 anos, foi indiciado por mais um crime nesta semana. Ele foi retirado do Complexo Penitenciário de Rio Branco para prestar depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi formalmente acusado por tentativa de homicídio.

Segundo as investigações, Veríssimo é apontado como um dos autores do atentado contra o mecânico Jurinaldo Freitas Cerqueira Júnior, ocorrido na noite de 10 de janeiro deste ano, no bairro Taquari, em Rio Branco. Na ocasião, a vítima estava em uma barbearia quando dois homens chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu armado com uma pistola e efetuou diversos disparos, atingindo Jurinaldo ao menos três vezes.

Gravemente ferido, o mecânico foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde permaneceu internado por vários dias.

O crime ocorreu cerca de um mês antes da prisão de Veríssimo, apontado como um dos principais suspeitos de executar Micaías e André em um caso que, de acordo com a Polícia Civil, não teve envolvimento com facções criminosas e vitimou dois jovens inocentes.

Após prestar depoimento, Veríssimo foi reconduzido ao presídio, onde segue custodiado e à disposição da Justiça.