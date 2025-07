Acusados de matar adolescente em Rio Branco enfrentam júri popular nesta quinta-feira

Os réus Ruan Alves da Silva e Samuel Filho da Silva Ferreira devem ser julgados nesta quinta-feira (31) pelo assassinato do adolescente Andriel Oliveira da Silva, de 16 anos. O crime ocorreu em 4 de janeiro de 2024 no Conjunto Rosa Linda, região do Segundo Distrito da capital acreana.

Ambos respondem por homicídio qualificado e participação em organização criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público, o homicídio teria sido motivado por um conflito entre facções criminosas.

Testemunhas relataram que os acusados teriam saído do conjunto Cidade do Povo para executar a vítima, utilizando meios que impossibilitaram sua defesa. A Justiça já havia remarcado o julgamento duas vezes desde maio deste ano. A defesa dos réus está sob responsabilidade da Defensoria Pública.

Familiares de Andriel contestam a motivação atribuída ao crime e afirmam que o jovem não tinha envolvimento com facções. Um parente relatou que a namorada do adolescente teria tido um envolvimento anterior com o suposto mandante do crime, que não aceitava o novo relacionamento. Para a família, a morte pode ter sido motivada por ciúmes.