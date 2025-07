Adailton Cruz manifesta apoio incondicional aos profissionais de saúde da maternidade de Cruzeiro do Sul

O deputado Adailton Cruz manifestou, nesta segunda-feira (21), apoio e solidariedade aos profissionais de saúde que atuam na Maternidade do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e em toda a região do Vale do Juruá. A manifestação ocorre diante dos ataques que trabalhadores da unidade têm sofrido por parte de membros da comunidade, especialmente nas redes sociais, após ocorrências envolvendo o atendimento de crianças na unidade hospitalar.

“O que temos visto são profissionais sendo tratados como criminosos, julgados sumariamente por episódios que estão sendo apurados pelas autoridades competentes. Não podemos permitir que casos isolados sejam usados como justificativa para ataques, perseguições e campanhas de difamação contra quem dedica a vida para salvar vidas”, declarou Adailton Cruz.

O parlamentar lembrou que os trabalhadores da saúde do Juruá são pais e mães de família, com uma trajetória de entrega e compromisso com a vida, inclusive com registros de profissionais que vieram a óbito durante a pandemia de Covid-19 em razão do exercício da profissão. “Esses profissionais são a linha de frente da nossa rede pública, são essenciais para garantir a assistência à população e, em sua maioria absoluta, atuam com ética, zelo e responsabilidade”, ressaltou.

Adailton destacou ainda que erros devem ser apurados com rigor, e que os responsáveis devem responder na forma da lei. Mas reafirma: isso não pode servir como autorização para desqualificar toda uma classe de trabalhadores, que agora se encontra abalada psicologicamente, vivendo sob ameaças, medo e insegurança durante o exercício de suas funções.

“Repudiamos qualquer ato de violência verbal, moral ou simbólica contra os nossos colegas. É injusto, desproporcional e desumano transformar profissionais da saúde em alvos de ódio. Eles merecem respeito, amparo e reconhecimento”, completou.

O deputado informou que estará se deslocando nos próximos dias a Cruzeiro do Sul, onde pretende acompanhar de perto a situação e dialogar com os profissionais e autoridades locais. A agenda deve incluir visitas à Maternidade, reuniões com a direção do hospital, além de encontros com representantes do Ministério Público, conselhos de classe, sindicatos, Câmara de Vereadores e demais órgãos de controle.