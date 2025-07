Adailton Cruz relembra início de sua trajetória no Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre

Nesta sexta-feira (11), o deputado Adailton Cruz utilizou suas redes sociais para compartilhar uma lembrança simbólica de sua trajetória no movimento sindical. Em sua publicação, ele recordou o dia 11 de julho de 2015, data em que decidiu disputar a presidência do SINTESAC — Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre — com o objetivo de transformar a entidade em um verdadeiro instrumento de defesa dos servidores públicos da saúde.

À época, o sindicato vivia há mais de duas décadas sob o comando de um mesmo grupo, que, segundo o parlamentar, não representava os interesses da categoria. A decisão de se candidatar foi tomada em meio a um cenário de grandes desafios: sem estrutura, sem histórico sindical e enfrentando forças políticas e institucionais que dominavam o setor, Adailton e um grupo de apoiadores encararam a missão com coragem e disposição.

“Queríamos um sindicato aguerrido, técnico, qualificado e comprometido com os ideais dos trabalhadores”, relembrou o deputado na publicação. A chapa batizada de Honrar o Servidor venceu a eleição de forma democrática e transparente, mas acabou sendo cassada injustamente pela comissão eleitoral, num episódio que, segundo Adailton, teve como objetivo beneficiar o grupo que já ocupava a direção sindical.

O caso acabou sendo levado à Justiça, e após comprovar que havia sido vítima de um golpe, a chapa conquistou o direito de tomar posse. “Foi um processo difícil, mas vencemos”, afirmou.

Apesar de hoje não estar mais à frente do sindicato, o deputado reafirma o orgulho pela trajetória e pelas conquistas do grupo que ajudou a formar. “Tenho muito orgulho da nossa luta e do trabalho dos guerreiros que estiveram conosco. Nosso sindicato passou a, de fato, honrar o servidor”, concluiu.