Adeus ao sonho: Fluminense não disputa terceiro lugar no Mundial

A derrota por 2 x 0 para o Chelsea, nessa terça-feira (9 de julho), foi o último compromisso do Fluminense no Mundial. Diferente da Copa do Mundo de seleções, a versão do torneio para clubes não tem disputa de terceiro lugar.

A Fifa explicou, em comunicado no site oficial da entidade, que a decisão de não incluir uma disputa pelo terceiro lugar foi tomada para “garantir que os clubes e jogadores que não chegarem até a final possam fazer a transição para os seus próximos compromissos o mais rápido possível”.

Dessa forma, os clubes brasileiros, como o Fluminense, poderiam voltar para o campeonato local mais rapidamente, enquanto os times europeus poderão focar na pré-temporada.

Com isso, faltam apenas dois jogos para o fim da Copa do Mundo de Clubes. Garantido na final, o Chelsea aguarda o vencedor de Real Madrid x PSG, que se enfrentam nesta quarta-feira (9 de julho), às 16h (de Brasília). A decisão está marcada para domingo (13 de julho), no mesmo horário.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.