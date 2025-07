Adeus aos gramados! Rafinha anuncia aposentadoria após 22 anos de carreira

Rafinha oficializou, nesta segunda-feira (21 de julho), a aposentadoria do futebol. O jogador de 39 anos não atuava desde a sua rescisão de contrato com o Coritiba, em março deste ano. O lateral-direito fez o anúncio oficial pelas redes sociais, onde se despediu e agradeceu aos clubes por onde passou.

Em 2003, Rafinha começou a carreira profissional no Coritiba e, por lá, ficou até 2005, quando se transferiu para o Schalke 04, da Alemanha. No clube alemão, ficou por cinco anos. O seu próximo destino foi a Itália, o Genoa, onde jogou por uma temporada.

Em 2011, o lateral-direito foi contratado pelo Bayern de Munique, equipe que mais jogou na carreira. Pelo clube alemão, o jogador conquistou 18 taças, com destaque pelos sete troféus da Bundesliga, o campeonato alemão, e os títulos da Champions League e do Mundial de Clubes, em 2013.

Em 2019, Rafinha voltou ao Brasil e jogou no Flamengo. Logo no ano de estreia, conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Antes de se despedir do Rubro-Negro, o lateral ainda conquistou outro Brasileirão.

Após passagem pelo Rubro-Negro, o jogador se aventurou na Europa, dessa vez, na Grécia, para jogar pelo Olympiacos. Logo depois, voltou ao Brasil, passou pelo Grêmio e desembarcou em São Paulo para fazer história em seu time do coração. Por lá, conquistou a primeira Copa do Brasil do clube.

O seu último clube foi o Coritiba, onde também começou a sua carreira.

