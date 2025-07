Adeus, rubro-negra! Flamengo lamenta a morte de Preta Gil

O Flamengo homenageou, por meio das redes sociais, Preta Gil, que faleceu neste domingo (20 de julho). A cantora lutava contra as consequências de um câncer colorretal desde 2023 e não resistiu. A cantora era torcedora declarada do clube Rubro-Negro e, há um mês, havia publicado um vídeo torcendo pela equipe na Copa do Mundo de Clubes.

Em meio ao clássico contra o Fluminense, neste domingo, o time manifestou o pesar e se solidarizou com a família. O Flamengo disputa o Fla-Flu no Maracanã pela 15ª rodada do Brasileirão, na briga pela retomada da liderança.

O Flamengo lamenta a perda da rubro-negra Preta Gil, neste domingo (20), aos 50 anos.

Sua alegria e sua luta por um mundo mais justo jamais serão esquecidas.

Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e fãs. 🖤 pic.twitter.com/LGXGOACvYi — Flamengo (@Flamengo) July 20, 2025

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.