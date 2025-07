Adolescente acreano canta com Gusttavo Lima na Expoacre 2025 e recebe promessa de álbum do cantor

O adolescente Henry Gabriel, de 14 anos, natural de Sena Madureira, interior do Acre, surpreendeu o público da Expoacre 2025 ao subir ao palco e cantar ao lado de Gusttavo Lima, na noite deste domingo (27). O convite partiu do próprio cantor, que ouviu o jovem antes da apresentação principal.

Henry interpretou duas músicas e se emocionou durante o momento ao lado do ídolo sertanejo. Ao final da participação, Gusttavo Lima elogiou o talento do acreano e deixou as portas abertas para futuras colaborações. “Abracem esse talento da terra. Ele é uma pessoa que merece tudo de melhor”, afirmou o cantor, conhecido como “Embaixador”.

O jovem relatou ao público que gravou uma música aos 10 anos, mas não obteve reconhecimento. Ao ouvir o relato, Gusttavo Lima anunciou que irá presentear Henry com a gravação de um EP para o início da carreira artística. Segundo o sertanejo, o projeto será conduzido pela banda que o acompanhou no show.