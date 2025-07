Adolescente de 14 anos é encontrado morto após 2 dias desaparecido

Heitor Florencio Nascimento, o adolescente de 14 anos que estava desaparecido há dois dias, foi encontrado morto no último domingo (20/7), dentro do estacionamento de uma empresa de ônibus, na Avenida Francisco Manoel, no bairro Jabaquara, em Santos, litoral de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo Metrópoles, um policial militar (PM) envolvido na ocorrência informou a queda de um corpo no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado no endereço e confirmou que Heitor já foi encontrado morto.

Leia também

Ainda de acordo com o registro policial, o pai da vítima estava no local e reconheceu a vítima, “sem sombra de dúvidas alguma, como sendo seu filho”. O genitor não conseguiu dar mais detalhes às autoridades por estar em estado de choque.

Adolescente teria fugido da polícia um dia antes

Às autoridades, familiares do adolescente encontrado morto contaram que uma pessoa, ainda não identificada, teria informado aos parentes que Heitor havia corrido de uma abordagem policial um dia antes de ser encontrado.

A perseguição policial realmente aconteceu e resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas.

Em pesquisa, a investigação localizou o boletim de ocorrência da operação, mas sem “qualquer informação da vítima no referido registro”.

O caso está sendo investigado como morte suspeita pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos. O 2° Distrito Policial (DP) da cidade está auxiliando as investigações e deve ouvir os policiais envolvidos nas ações em breve.