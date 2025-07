Adolescente de 15 anos é encontrada esquartejada após quatro dias desaparecida

O corpo da adolescente de 15 anos, Nicolly Fernanda Pógere, foi encontrado esquartejado nesta sexta-feira (18 de julho), na lagoa Jardim Amanda, em Hortolândia, interior de São Paulo. A jovem estava desaparecida desde o dia 14 de julho.

A informação foi confirmada pelo pai da vítima. Em entrevista coletiva dada à imprensa na tarde desta sexta, o homem afirmou que reconheceu o corpo da filha pelo colar preto que ela costumava usar. Além disso, ele contou que o corpo da adolescente estava com várias marcas no rosto, aparentando ter levado “uma paulada a face dela, onde estava bem inchado”. O cadáver ainda foi encontrado envolto em uma lona azul.

A mãe de Nicolly também confirmou a informação do encontro do cadáver nas redes sociais, via uma publicação feita pelo irmão. O post afirmou que a mulher está sem condições e “abaladíssima”.

O caso está sendo investigado pelo 2° DP de Hortolândia.

Adolescente desapareceu há quatro dias

Nicolly Fernanda desapareceu no dia 14 de julho.

Ela estava passando férias na casa do avô, quando no dia do desaparecimento saiu dizendo que iria à casa do namorado no Jardim Amanda, também em Hortolândia.

Essa foi a última vez que a família teve notícias dela.

O avô da adolescente registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dela.

A polícia entrou em contato com o namorado da jovem, mas ouviu do também menor de idade que os dois haviam rompido o relacionamento há cerca de uma semana e que ele não tinha notícias do paradeiro de Nicolly.

