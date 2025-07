Adolescente de 15 anos morre afogado ao tentar atravessar açude no interior do Acre

Um adolescente identificado como Raylan Wenny, de 15 anos, morreu vítima de afogamento na tarde deste sábado (12), enquanto visitava a família da namorada em uma propriedade rural no Projeto de Assentamento Tocantins, localizado no km 9 do Ramal Boa União, com acesso pelo km 11 do Ramal dos Paulistas, na região da Vila do V, zona rural do município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações repassadas por amigos próximos da vítima, Raylan, morador da região do São Francisco, havia ido à zona rural de Porto Acre para visitar a família da namorada. Após o almoço, o jovem saiu da residência e foi até um açude próximo para tomar banho. Durante a tentativa de atravessar o manancial nadando, acabou se afogando. Familiares da namorada ainda tentaram socorrê-lo, mas, ao retirá-lo da água, ele já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar à propriedade, confirmou a ocorrência, isolou a área e solicitou o apoio da Polícia Técnico-Científica. Um perito criminal e agentes de necropsia realizaram os procedimentos no local e, em seguida, removeram o corpo para a sede do Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde serão realizados os exames cadavéricos. Após os procedimentos, o corpo foi liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.

O Grupo Raízes da Capoeira, do qual Raylan fazia parte, emitiu uma nota de pesar ainda na noite de sábado (12). Na nota, o grupo destacou as qualidades do jovem capoeirista e sua alegria durante os treinos, apresentações e na vida de atleta.

Apesar de tratar-se de uma morte aparentemente acidental, o caso será investigado pela Polícia Civil de Porto Acre.