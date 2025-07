Adolescente de 17 anos é atropelado por caçamba enquanto voltava do trabalho em Rio Branco

Um adolescente de 17 anos foi atropelado por uma caçamba enquanto voltava do trabalho de bicicleta no fim da tarde desta segunda-feira (14), na rotatória que dá acesso aos bairros Tancredo Neves e Alto Alegre, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o jovem, que retornava para casa no sentido centro-bairro, estava passando pela rotatória quando o motorista de uma caçamba, que trafegava no sentido contrário (bairro-centro), também entrou na rotatória. No entanto, ele não percebeu a presença do ciclista, possivelmente devido à altura do veículo, que dificulta a visibilidade de objetos ou pessoas em posições mais baixas, o que acabou provocando o acidente.

Com o impacto, o adolescente foi arremessado ao solo e ficou ferido. O motorista parou imediatamente e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros. Após os procedimentos iniciais, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

O policiamento de trânsito isolou a área para o trabalho da perícia. A bicicleta da vítima foi retirada por familiares. Após os procedimentos de praxe, a caçamba foi liberada e o tráfego na região, normalizado.